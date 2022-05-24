Головою ради директорів VK став речник керівника "Газпрому"

Прессекретар голови правління російського газового монополіста "Газпрому" Олексія Міллера Сергій Купріянов став головою ради директорів VK.﻿ Про це пишуть росЗМІ з посиланням на заяву компанії, повідомляє Економічна правда.

Сергій Купріянов входив до складу ради директорів VK з грудня 2021 року. Купріянов також обіймає посаду прес-секретаря голови правління "Газпрому" Олексія Міллера з 2003 року.

Також на посаду невиконавчого директора призначили Марію Зибіну, яка є виконавчим віце-президентом "Газпромбанку", де відповідає за управління цифровими активами.

12 травня пост голови ради директорів VK залишив співзасновник компанії Дмитро Гришин. Він обіймав цю посаду з 2012 року.

VK (до 12 жовтня 2021 року - Mail.ru Group, до 2010 року - Digital Sky Technologies) - російська технологічна корпорація. Серед активів VK – соціальні мережі "ВКонтактє", "Однокласники" та "Мой мир@Mail.ru".