Шольц заявив, що росіяни страждатимуть через війну Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росіяни «страждатимуть» через розв’язану російським диктатором Володимиром Путіним війну проти України, повідомляє Новое время.

"Це жорстока агресія та дуже жорстока війна. І спроба захопити територію сусідньої країни — це імперіалістичний підхід. Це те, що ми ніколи не зможемо прийняти" , — сказав Шольц в інтерв'ю DW.

Канцер додав, що під час розмови з Путіним сказав, що російський диктатор має припинити війну та агресія «ніколи не принесе користі» Росії.

Шольц також наголосив, що санкції вже зараз дуже впливають на російську економіку, а в майбутньому відкинуть країну-агресора в економічному розвитку «на десятиліття назад».