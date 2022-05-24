Дуда: Польща підтримає надання Україні статусу кандидата в ЄС

Українці заслуговують на те, щоб Україна отримала в червні статус кандидата на членство в ЄС. Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Укрінформ.

За його словами, ЄС, з психологічної точки зору, має показати українському суспільству, що він відкритий та підтримує українців.

Він наголосив, що сьогоднішня боротьба українців за захист своєї держави також є боротьбою за право вирішувати свою долю та бути частиною Заходу.

"Тому Захід має відкритися українцям і сказати: так, ми вас приймаємо. Це дуже важливий елемент. Тому ми, безсумнівно, дуже активно підтримуватимемо прагнення України отримати статус кандидата, щоб нарешті Україна стала членом ЄС", – зазначив Дуда.

23-24 червня має відбутися черговий саміт лідерів ЄС, на якому Україна сподівається набути статусу кандидата.