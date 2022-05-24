Рєзніков анонсував ворогам неприємні "сюрпризи"

На зустрічі у форматі "Рамштайн", що відбулася 23 травня, країни-партнери оголосили про нові способи підтримки України, які можуть змінити правила гри проти РФ. Про це заявив міністр оборони Олексій Рєзніков, повідомляє Дело.

"З оптимізмом можу повторити оцінку, яку дав інший великий друг України – міністр Ллойд Остін ІІІ: на сьогоднішній зустрічі країни оголосили про нові способи підтримки, які можуть стати game changing у цій війні" , – зазначив міністр у Facebook.

Рєзніков зазначив, що Україна отримала підтвердження про посилення берегової оборони. За його словами, обговорювалися й інші приємні сюрпризи, які посилять могутність української армії.

"Розраховую, що на наступній зустрічі в червні зможу доповісти колегам про результати застосування зброї, про яку йшлося на зустрічі 23 травня. Так, ми вже отримали підтвердження про посилення нашої берегової оборони. Йдеться і про пускові установки та протикорабельні ракети Harpoon" , - сказав він.

За словами Резнікова, на зустрічі йшлося і про інші приємні сюрпризи, які посилять міць української армії, і будуть неприємні для ворога, про що міністр пообіцяв розповісти згодом. Він наголосив, що "Рамштайн" стає справжньою коаліцією вільного світу на підтримку України.

"Втішає, що кількість країн-учасниць збільшується, серед континентів не представлена лише Антарктида" , - додав з гумором міністр і повідомив, разом із колегами докладно поінформував партнерів про ситуацію на фронті та зміни, що відбулися з дня проведення минулої зустрічі.

За його головою Міноборони, всі учасники зустрічі висловили непохитну підтримку Україні у війні з Росією та висловили захоплення героїзмом та професіоналізмом Збройних сил України, стійкістю всього українського народу.