З початку війни в Україну повернулися понад 2 млн громадян

З початку повномасштабної війни Росії проти України кордон на дільницях з країнами ЄС та Молдовою в обох напрямках перетнули понад 7,4 млн осіб. На в'їзд в Україну за цей час пройшли понад 2,2 млн громадян. Про це заявили у Держприкордонслужбі, повідомляє Дзеркало тижня.

«Усього з 24 лютого по 24 травня як на в'їзд, так і на виїзд з України співробітники Держприкордонслужби оформили понад 7,4 млн осіб» , - інформує ДПСУ у Телеграм.

Зазначається, що з них на виїзд із країни пройшли понад 4,8 млн осіб, переважна більшість з яких – громадяни України. На в'їзд в Україну за цей час було понад 2,2 млн українців.

Також, за даними ДПСУ, з початку вторгнення Росії прикордонники оформили понад 38,5 тисяч транспортних засобів з гуманітарною допомогою.