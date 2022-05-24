В Україні створили 300-тисячну ІТ-армію

В Україні створена потужна ІТ-армія, яка налічує 300 тисяч осіб. Про це під час International Diia Summit Brave Ukraine у Давосі заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Укрінформ.

Він повідомив, що в Україні створена потужна ІТ-армія, яка зараз налічує близько 300 тисяч учасників - як українських, так й іноземних.

За словами міністра, під час війни Україна почала використовувати штучний інтелект для розпізнавання загиблих росіян. Крім того, вдалося зібрати понад 60 млн доларів криптовалютою для допомоги армії та для гуманітарних цілей завдяки першому криптофонду.

Федоров також підкреслив, що після повномасштабного вторгнення Україна почала широко використовувати технологію Starlink.

"Більше 10 тисяч терміналів Starlink приїхало до України. Ми їх використовуємо для підтримки критичної інфраструктури" , - сказав міністр.

Крім того, завдяки Starlink приєднанням до інтернету забезпечуються деокуповані населені пункти, в яких відповідну інфраструктуру зруйнували росіяни.