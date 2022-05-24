У Нацполіції повідомили про 10 братських могил на Київщині

На Київщині нині знайдено загалом 10 масових поховань громадян, але ця цифра не є остаточною. Про це в ефірі українських телеканалів заявив начальник поліції Київської області Андрій Небутов, повідомляє Укрінформ.

"(Масові поховання громадян у Київській області – ред.) є. На території Київської області ми знайшли поки що понад 10 масових поховань громадян, більшість із них, 8 – це у Бучанському районі. Наймасштабніші були саме тут, у Бучі, де, відповідно, було 40 і 57 тіл загиблих. І, на жаль, ця цифра не є остаточною" , – поінформував він.

Окремо Нєбитов сказав, що наразі уже було знайдено і оглянуто 418 тіл лише у Бучі, і більшість з них - більше 50 відсотків — це люди, які загинули не від мінно-вибухових пристроїв чи під завалами, а від стрілецької зброї.

"Ці злочини страшні, і вони наразі фіксуються. І таким чином, я сподіваюся, російський агресор буде притягнутий до відповідальності" , - уточнив він.

Очільник поліцейських столичної області, відповідаючи на питання, як притягнути до відповідальності тих, хто вчиняв ці звірства, зазначив, що наразі уся правоохоронна система і сили безпеки працюють під координацією ОГП.

"Ми спільно, усі слідчі підрозділи, навіть ДБР, СБУ, НПУ - усі робили фіксацію цих злочинів. Далі триває вже процес встановлення всіх тих людей, які у складі армії рф перебували на території Київської області. Далі вже йде процесуальний порядок розгляду доказів і пред’явлення відповідних підозр" , - повідомив правоохоронець.

Він заявив, що правоохоронці сподіваються, що із залученням іноземних фахівців, зокрема, і спеціалістів МКС вдасться зібрати такі докази, якими можна буде притягти і організаторів, і виконавців цих злочинів до кримінальної відповідальності не тільки за національним, а і за міжнародним законодавством.

Окремо він сказав, що після таких тривалих інтенсивних боїв, які раніше відбувалися на території Київської області, і на Бучанщині у тому числі наразі можна говорити про те, що тут вже встановлена така відносна безпека.

Нєбитов нагадав, що фактично один день бойових дій дорівнює місяцю розмінування, і наголосив, що людям, які повертаються назад, потрібно бути обережними.

"Ми розуміємо, що серед таких руйнувань може дуже багато залишатися нерозірваних мін, снарядів, гранат, вибухівки. Окремо ми знаємо, як діяли російські окупанти — вони підступно мінували все підряд, навіть побутові прилади, суцільно хотіли замінувати все, щоб якомога більше заподіювати шкоди цивільному населенню" , - сказав поліцейський.

Зі свого боку заступник начальника Бучанського райуправління ДСНС України у Київській області Тарас Гордієнко уточнив, що упродовж квітня — травня 2022 року піротехніки ДСНС разом із працівниками Нацполіції у цьому регіоні загалом обстежили більше 13 тисяч гектарів території та близько 1200 домоволодінь.