The Guardian: Британія не направить у Чорне море кораблі для конвою зерна

Влада Британії не розглядає можливість відправлення бойових кораблів для конвою зерновозів з України до Чорного моря. Про це заявив представник уряду Великої Британії. Про це пише The Guardian, повідомляє Корреспондент.

"Ми продовжимо інтенсивно працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб шукати шляхи експорту зерна з України. Проте наразі немає планів відправляти британські кораблі до Чорного моря" , - каже чиновник.

Раніше The Times повідомляла, що Великобританія нібито координує із союзниками потенційний план відправлення військових кораблів до Чорного моря для супроводу суден з українським зерном.

За даними ЗМІ, такий план обговорювали міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс із міністром закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.