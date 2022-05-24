Гайдай: Сєвєродонецьк знаходиться повністю під контролем ЗСУ
Сєвєродонецьк на Луганщині повністю під контролем української влади, ЗСУ тримають оборону. Про це під час телемарафону UAразом заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Укрінформ.
«Сєвєродонецьк повністю під контролем української влади. Збройні сили тримають оборону. Єдине - дуже важко. Ми так розуміємо, що просто всі сили зараз кинули росіяни для того, щоб або захопити Сєвєродонецьк, або взяти в облогу всю частину Луганської області, яка підконтрольна Україні», - сказав очільник області.
Він нагадав, що на Луганському напрямку знаходяться 25 батальйонних груп російської армії, а це кожна - до 500 людей, тобто - не менше 10 тисяч, а також величезна кількість техніки.
Гайдай уточнив, що «боїв безпосередньо в самому місті Сєвєродонецьк нема. Бої на околицях є, тому що іноді вдається досягнути певного успіху на певних напрямках, саме в це селах-сателітах поблизу Сєвєродонецька, але в самому місті боїв немає».
За словами керівника ОВА, кількість обстрілів Сєвєродонецька збільшилася в декілька разів, і загарбники можуть зробити певний якийсь прорив, але у нас потужна оборона.
«Десь вони (загарбники – ред.) можуть мати успіх, але хлопці наші дуже мотивовані, вони там тримаються, зброя є. Сьогодні рівно три місяці, як ми тримаємо оборону і сьогодні рівно три місяці вони не можуть пройти навіть невеличку частину Луганської області. Ми будемо її тримати стільки, скільки буде потрібно», - заявив Гайдай.