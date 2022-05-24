Гайдай: Сєвєродонецьк знаходиться повністю під контролем ЗСУ

Сєвєродонецьк на Луганщині повністю під контролем української влади, ЗСУ тримають оборону.﻿ Про це під час телемарафону UAразом заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Укрінформ.

«Сєвєродонецьк повністю під контролем української влади. Збройні сили тримають оборону. Єдине - дуже важко. Ми так розуміємо, що просто всі сили зараз кинули росіяни для того, щоб або захопити Сєвєродонецьк, або взяти в облогу всю частину Луганської області, яка підконтрольна Україні» , - сказав очільник області.

Він нагадав, що на Луганському напрямку знаходяться 25 батальйонних груп російської армії, а це кожна - до 500 людей, тобто - не менше 10 тисяч, а також величезна кількість техніки.

Гайдай уточнив, що «боїв безпосередньо в самому місті Сєвєродонецьк нема. Бої на околицях є, тому що іноді вдається досягнути певного успіху на певних напрямках, саме в це селах-сателітах поблизу Сєвєродонецька, але в самому місті боїв немає».

За словами керівника ОВА, кількість обстрілів Сєвєродонецька збільшилася в декілька разів, і загарбники можуть зробити певний якийсь прорив, але у нас потужна оборона.