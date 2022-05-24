Шмыгаль озвучил планы по евроинтеграции Укравины

Україна розпочне поетапне будівництво вузької європейської колії, аби з’єднати свою залізницю з європейською﻿. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, спочатку це буде сполучення великих вузлів та великих міст, а далі поступове розширення по всій країні.

Крім того, продовжив Шмигаль, Україна планує найближчим часом підписати "митний безвіз", тобто приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Цей документ, зазначив він, є основою для переміщення товарів між країнами-членами ЄС. Технічно країна до цього вже готова.

"Таке приєднання дозволить значно прискорити проходження митниці та пришвидшити потік товарів. Це краща якість митниці та нові можливості для українського бізнесу" , – додав прем’єр.

У частині транспорту також готується Угода з ЄС про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень. Європейська Комісія вже рекомендувала країнам-членам лібералізувати такі перевезення з Україною, заявив Шмигаль, і робота в цьому напрямку йде активними темпами.

Прем’єр розповів і про два інші проєкти з інтеграції: приєднання України до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA. Щодо першого, Шмигаль не зазначив конкретних термінів виконання. Натомість приєднання України до Єдиної зони платежів може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази у євро без жодних комісій.

Зазначимо, потяги в Україні рухаються "широкою" колією (1 520 мм), розповсюдженою на теренах країн колишнього СРСР. Таку ж колію використовує Литва, Латвія та Естонія, а також – Білорусь. Більшість країн Євросоюзу (за винятком Іспанії та Португалії), натомість, послуговуються "вузькою" колією (1 435 мм).

Раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр транспорту США Пітер Буттіджедж підписали Меморандум про транспортне співробітництво, одним із ключових результатів якого має стати оновлення всього парку локомотивів та вагонів до 2030 року.