Єрмак оголосив про створення групи з розробки гарантій безпеки України

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України, повідомляє Дело.

Про це він сказав, виступаючи на панелі Securing Europe у рамках Всесвітнього економічного форуму, який проходить у швейцарському Давосі. За словами Єрмака, цю групу очолять він та колишній генеральний секретар НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен.

"Ми створюємо міжнародну консультативну робочу групу. Її мета – розробляти певні рекомендації щодо надійних та ефективних гарантій безпеки для України. Провідні діячі у сфері безпеки, політики та дипломатії, а також науковці будуть запрошені долучитися до роботи групи" , – зазначив голова ОП.

Він висловив переконання, що друзі України візьмуть участь у роботі консультативної групи та зможуть запропонувати свої знання та досвід для ефективної реалізації цієї ініціативи.