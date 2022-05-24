Міноборони: ЗСУ знищили 17 БТГ росіян з 90 задіяних у війні

Станом на травень ЗСУ знищили 17 російських батальйонно-тактичних груп з 90, які були задіяні у війні з Україною. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

"Майже 170 тис. живої сили росія кинула на війну з Україною. Загалом було задіяно більше 90 батальйонно-тактичних груп, і, до речі, ще близько 30 Росія може ввести в дію впродовж півтора або двох місяців. Тим не менш, ЗСУ активно нищать супротивника. Станом на кінець травня повністю знищено 17 російських батальйонно-тактичних груп" , - сказав Мотузяник.

Речник Міноборони зауважив, що зараз триває найактивніша фаза повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Втім, як нагадав Мотузяник, Росія отримала стратегічну поразку на так званому першому етапі агресії, через що змушена була переглянути свої цілі.

"Зараз вони намагаються повністю взяти під контроль адмінкордони Донецької, Луганської, а також Херсонської областей. Вони намагаються оточити угруповання українських військ і забезпечити стійкий сухопутний коридор з тимчасово окупованою територією АР Крим. Ситуація зараз доволі непроста, але тим не менш це стратегічна поразка Росії" , - зазначив Мотузяник.

Він додав, що РФ не може вести активні бойові дії на кількох напрямках.