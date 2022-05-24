В Угорщині оголосили про запровадження режиму НС через війну в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запроваджує в країні надзвичайний стан на тлі повномасштабної війни Росії проти України, повідомляє Новое время.

У зверненні, опублікованому в Facebook, Орбан сказав, що війна в Україні «загрожує Угорщині», а санкції Євросоюзу проти Росії призвели до зростання цін і «величезних економічних потрясінь». За його словами, світ «перебуває на межі економічної кризи», а Угорщина має насамперед дбати про добробут своїх громадян і триматися подалі від війни.

Орбан заявив, що після запровадження надзвичайного стану уряд зможе «негайно реагувати для захисту країни та родин всіма можливими способами». Перші рішення уряду мають з’явитися 25 травня.

Новий уряд Угорщини склав присягу 24 травня.

Угорщина блокує пропозицію Євросоюзу щодо поступової заборони на імпорт російської нафти, чим затримує ухвалення шостого пакету санкцій проти РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Віктор Орбан відмовився постачати Києву озброєння і заборонив транзит зброї через територію своєї країни. 4 квітня угорський прем'єр оголосив про свою перемогу на парламентських виборах.