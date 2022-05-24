В ОВА назвали нісенітницею ідеї про розміщення військової бази РФ на Херсонщині

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута назвав ідею колаборантів приєднати Херсонщину до Росії і розмістити на території регіону військові бази РФ черговою нісенітницею. Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

«Це заявив колаборант, зрадник, так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Кирило Стремоусов… що область буде приєднана до РФ і попросив, щоб в області були розміщені військові бази для забезпечення безпеки. Це чергова нісенітниця» , - заявив Лагута.

Він наголосив, що жителі області чекають на ЗСУ.

У свою чергу депутат облради, радник голови ОВА з питань тероборони Сергій Хлань, коментуючи у Фейсбуці «ініціативу» колаборантів щодо створення військової бази Росії на території області, зазначив, що Росія вже розмістила у захопленому нею регіоні військову техніку. Він зазначив, що це чергова «ініціатива» колаборантів у нікуди, чергові фантазії, щоб вдавати, що вони, колаборанти, щось роблять.