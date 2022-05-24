ЄС та 11 країн виступили із заявою щодо війни України з РФ

Одинадцять країн та Європейський Союз закликали гарантувати безпеку гуманітарним та медичним працівникам та мінімізовувати страждання цивільних людей. Про це йдеться у спільній гуманітарній заяві щодо захисту цивільного населення в Україні, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні виповнюється три місяці з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого. За цей час загинули тисячі людей, а напади на мирних жителів і цивільну інфраструктуру тільки посилюються. Людські страждання, заподіяні цією війною, є приголомшливими – громади та родини відчуватимуть їхній тяжкий вплив протягом багатьох років» , - йдеться у заяві.

Відтак держави світу звертають увагу на те, що за три місяці 25% населення України залишили свої домівки, 4,5 млн дітей стали переселенцями, наголошуючи, що швидкість і масштаби вимушеного переселення під час цієї кризи є безпрецедентними.

Також акцентується, що гуманітарні працівники виявляють величезну хоробрість, забезпечуючи потреби людей в усіх куточках країни. Автори заяви зауважують на необхідності мати можливість для таких працівників працювати безпечно, мати доступ до всіх груп населення та бути захищеними.

Крім того, держави закликають дотримуватися гуманітарного права із захисту цивільного населення і поважати статус медичних працівників та гуманітарної інфраструктури.

«Нагально необхідно мінімізувати страждання людей шляхом безпечного і постійного доступу до гуманітарної допомоги незалежно від того, де знаходяться ті, хто цього потребує. Цивільне населення та цивільні обʼєкти слід відрізняти від військових цілей під час проведення операцій, дотримуючись системи гуманітарного сповіщення та сприяючи безпечній евакуації цивільного населення» , - підкреслюється у заяві.

Країни також закликали створити умови для порятунку людей від війни, дозволити їм особисто обирати місце переїзду.

«Єдиний спосіб захистити мирне населення та звести до мінімуму страждання українського народу – це припинення Росією цієї несправедливої та жорстокої війни» , - зазначається у заяві.

Авторами заяви вказані Австралія, Канада, Чехія, Естонія, Європейський Союз, Італія, Японія, Норвегія, Швейцарія, Швеція, Велика Британія та Сполучені Штати Америки.