Генштаб: окупанти наступають на Лиман та Сєверодонецьк

На Донецькому напрямку станом на 18.00 24 травня армія Російської Федерації намагається прорвати оборону Збройних сил України та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, повідомляє Укрінформ.

"На Донецькому напрямку ворог продовжує ведення активних наступальних дій, намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області" , - інформує Генштаб у Фейсбуці.

На Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у населених пунктах Краматорськ, Лиман та Слов'янськ.

На лиманском напрямі противник активізував ведення бойових дій. За підтримки артилерії та авіації веде наступ у напрямі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки вогню артилерії ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії продовжуються.

На Волинському та Поліському напрямах ситуація істотних змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території еюларуси.

На Сіверському напрямку ворог продовжує вживати заходів щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону та обладнання опорних пунктів на території Брянської області. Агресор завдав авіаційних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури у Сумській області.

На Слобожанському напрямі підрозділи супротивника зосередили основні зусилля утриманні зайнятих позицій.

За інформацією Генштабу, на Харківському та Слов'янському напрямках ворог активних дій не проводив, вів розвідку та проводив заходи щодо створення сприятливих умов для відновлення наступу. Здійснив артилерійський обстріл підрозділів Сил оборони у районі населеного пункту Циркуни. Також противник провів розвідку боєм у районі населеного пункту Пасіка, зазнав втрат і відійшов.

На Бахмутському напрямку противник настає у районах населених пунктів Липове та Білогорівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках армія Російської федерації завдавала ударів штурмовою та армійською авіацією. Противник не припиняє мінометний та артилерійський обстріл позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски та Мар'їнка.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не робив. Обстрілював ЗСУ з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та вів контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка. Проводив заходи щодо інженерного та логістичного забезпечення своїх військ.

На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим противник формує резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України.

Росіяни продовжують порушувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях – перешкоджають вільному пересуванню та створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи.

У Генштабі додали, що сили оборони України завдають ворогові втрат за всіма напрямками та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.