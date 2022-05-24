Канада передасть Україні 20 тис снарядів, що підходять для гаубиць M777

Уряд Канади передасть Україні понад 20 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, а також інше обладнання та спорядження з метою підтримки українських військових. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони Канади, поширеній у вівторок, повідомляє Укрінформ.

"Снаряди забезпечать вогонь артилерії, зокрема з гаубиць M777, які Канада та наші союзники передали українським силам" , - наголошується у заяві.

Додаткову допомогу Україні анонсувала особисто Міністр оборони Канади Аніта Ананд.

При цьому уточнюється, що ці боєприпаси загальною вартістю 98 млн дол. були раніше отримані зі Сполучених Штатів. Наразі триває робота, щоб прискорити доставку цієї критично важливої допомоги в Україну.