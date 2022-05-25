Україна отримала від Японії близько 100 млн доларів

Україна отримала 13 млрд єн (100 млн доларів) у межах кредитної угоди на пільгових умовах, повідомляє Економічна правда.

Термін погашення кредиту – 30 років, у тому числі, пільговий період – 10 років; процентна ставка – 1% річних, йдеться у заяві Мінфіну.

Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, у першу чергу, на підтримку найбільш незахищеного населення, зокрема, на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків, а також на охорону здоров’я.