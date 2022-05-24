ОК "Північ": Росія обстріляла територію Сумщини

На Сумщині Росія обстріляла два населені пункти - Бояро-Лежачі і Толстодубове. Про це у Фейсбуці інформує оперативне командування "Північ".

"Ввечері 24 травня ворог знову обстріляв прикордонне Сумської області. Близько 17:05-17:18 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходи) з території РФ у бік населеного пункту Бояро-Лежачі, ймовірно, з міномета. Також близько 17:15 зафіксовано 8 вибухів в районі населеного пункту Толстодубове" , - повідомили українські військові.

За словами військових, втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, уточнили в ОК "Північ".