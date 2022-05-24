ЗСУ відступили зі Світлодарська: у МВС назвали причини

ЗСУ відступають із населених пунктів, зокрема зі Світлодарська Донецької області, щоб уникнути оточення або великої кількості втрат. Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів.

"Наша армія реалізує маневрову оборону. Це означає, що ми не тримаємось за конкретні населені пункти, а прагнемо завдавати ворогові максимальних втрат зі збереженням наших сил" , - зазначив він.

За словами Андрусіва, іноді доводиться відступати від рубежів, які не мають стратегічного характеру.

"Жодної зради в цьому немає. Саме такий відступ стався вчора зі Світлодарська та Мироновського. Також можливо ще кілька відступів, для вирівнювання фронту. Теж без зради" , - заявив радник голови МВС.

Раніше, очільник Світлодарської ВЦА Сергій Гошко заявив, що російські війська увійшли в місто. Про це він розповів "Вільному радіо".

"В даний час вивішують свою ганчірку (російський прапор, – ред.) на адміністративній будівлі" , – повідомив Гошко.

Він зазначив, що окупанти вже ходять по вулицях та перевіряють у людей документи.