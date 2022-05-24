Куліба: реактивні системи MLRS допоможуть у деокупації Херсона

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що Україні потрібні MLRS (американські реактивні системи залпового вогню), повідомляє Новое время.

У своєму Twitter глава МЗС написав, що «чотири літери» — MLRS — можуть допомогти Україні:

відбити наступ російських окупантів на Донбасі;

зірвати плани РФ щодо анексії Херсона;

зупинити російські тортури, зґвалтування та інші жахливі порушення прав людини на захоплених територіях;

розблокувати експорт і запобігти глобальній продовольчій кризі.

Відео дня

Президент Володимир Зеленський раніше казав, що очікує від зустрічі Контактної групи з питань оборони України 23 травня рішення про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню MLRS.

Частина ухвалених рішень не розголошується, але, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, який брав участь у зустрічі, було оголошено про нові способи підтримки, які «можуть стати game changing», а також «про інші приємні сюрпризи, які посилять потужність української армії».