Зеленський назвав умову для відновлення переговорів із РФ

Україна повернеться до переговорів із країною-агресором Росією після звільнення територій, захоплених після 24 лютого. Про це сказав український лідер Володимир Зеленський в інтерв'ю японському телеканалу NHK у вівторок, 24 травня, повідомляє Корреспондент.

"Я впевнений, що ми маємо повернути собі всю нашу територію, але за це доведеться заплатити. Ми х ﻿ о ﻿ чемо повернути її до того, що було до 24 лютого. Тоді ми сядемо за стіл переговорів" , - сказав президент.

Зеленський констатував, що важко буде домовитися про припинення вогню з Росією, якщо захоплена територія після 24 лютого не буде повернена Україні.

Зеленський неодноразово заявляв про готовність до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Український лідер пропонував провести їх у два етапи.

Днями помічник президента Росії Володимир Мединський, який очолює російську делегацію під час переговорів з Україною, стверджував, що переговори зупинені з ініціативи української сторони.

У свою чергу, прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявляв, переговори між Києвом і Москвою на паузі.