Зеленський назвав умову для відновлення переговорів із РФ
Україна повернеться до переговорів із країною-агресором Росією після звільнення територій, захоплених після 24 лютого. Про це сказав український лідер Володимир Зеленський в інтерв'ю японському телеканалу NHK у вівторок, 24 травня, повідомляє Корреспондент.
"Я впевнений, що ми маємо повернути собі всю нашу територію, але за це доведеться заплатити. Ми хочемо повернути її до того, що було до 24 лютого. Тоді ми сядемо за стіл переговорів", - сказав президент.
Зеленський констатував, що важко буде домовитися про припинення вогню з Росією, якщо захоплена територія після 24 лютого не буде повернена Україні.
Зеленський неодноразово заявляв про готовність до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Український лідер пропонував провести їх у два етапи.
Днями помічник президента Росії Володимир Мединський, який очолює російську делегацію під час переговорів з Україною, стверджував, що переговори зупинені з ініціативи української сторони.
У свою чергу, прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявляв, переговори між Києвом і Москвою на паузі.