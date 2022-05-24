Прем'єр Бельгії пояснив, як довго ЄС допомагатиме Україні оборонятися

Якщо війна триватиме роками, тоді Європа підтримуватиме Україну роками. Про це на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, повідомляє Дзеркало тижня.

«Ми допомагатимемо технікою, інформацією, тобто я маю на увазі, що дані розвідки довели свою важливість під час війни. І ми також маємо покращувати ту техніку, яка є у нас самих» , – сказав глава бельгійського уряду.

Він зазначив, що, реагуючи на російську війну проти України, багато країн ЄС збільшили витрати на оборону. І деякі уряди почали "дуже агресивно" інвестувати в техніку для своїх армій. Однак прем'єр-міністр Бельгії погодився з міністром оборони Нідерландів Кайсеєю Оллонгрен, що європейцям потрібно більше координувати свої закупівлі, щоб залишитися армією НАТО і не перетворитися на фрагментовану силу з різним озброєнням, яка не здатна діяти разом.

Їм заперечив президент Північної Македонії Стево Пендаровскі, чия країна вступила до НАТО лише два роки тому. Він зазначив, що невдоволення системою спільних оборонних закупівель в альянсі є цілком виправданим. Однак зараз не час концентруватися саме на цій проблемі.