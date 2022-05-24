Дуда звинуватив владу ФРН у блокуванні передачі озброєння Польщі
Федеральний уряд Німеччини порушив свою обіцянку Польщі і не виконав свою частину договору про узгоджений обмін танками. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у кулуарах Світового економічного форуму у Давосі. Про це пише Welt, повідомляє Дзеркало тижня.
Уряд у Берліні пообіцяв Польщі танки Leopard замість польських танків, які відправили в Україну. Це відверто розчарувало владу Польщі.
«Ви не дотримали цієї обіцянки. Ми дуже розчаровані цим» , - сказав Дуда.
Польський президент нагадав, що Варшава віддала Україні сотні танків, що значно послабило військовий потенціал країни, сподіваючись на підтримку НАТО, США та Німеччини. Він додав, що більшість танків — це німецькі Leopard.
«Якби нас підтримала Німеччина, якби ми отримали заміну, то ми були б дуже щасливі» , — зазначив Дуда, додавши, що німецький уряд робить надто мало для підтримки України.