Дуда звинуватив владу ФРН у блокуванні передачі озброєння Польщі

Федеральний уряд Німеччини порушив свою обіцянку Польщі і не виконав свою частину договору про узгоджений обмін танками. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у кулуарах Світового економічного форуму у Давосі. Про це пише Welt, повідомляє Дзеркало тижня.

Уряд у Берліні пообіцяв Польщі танки Leopard замість польських танків, які відправили в Україну. Це відверто розчарувало владу Польщі.

«Ви не дотримали цієї обіцянки. Ми дуже розчаровані цим» , - сказав Дуда.

Польський президент нагадав, що Варшава віддала Україні сотні танків, що значно послабило військовий потенціал країни, сподіваючись на підтримку НАТО, США та Німеччини. Він додав, що більшість танків — це німецькі Leopard.