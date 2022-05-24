Генрі Кісінджер закликав Україну поступитися РФ своїми територіями

Колишній держсекретар США Генрі Кісінджер під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) висловив думку, що Україна має бути готова поступитися частиною своєї території Росії під час мирних переговорів щодо припинення війни. 98-річного політика 23 травня цитує The Telegraph, повідомляє Гордон.

За словами Кісінджера, переговори між РФ та Україною "мають розпочатися в найближчі два місяці, перш ніж вони створять потрясіння та напруженість, які буде нелегко подолати".

В ідеалі "розділовою лінією має бути повернення до колишнього статус-кво", а продовження війни після цього "буде не за свободу України", а "новою війною проти самої Росії", додав екс-держсекретар США.

Статус-кво, про який заявив Кісінджер, має на увазі, що Україна має погодитися на мирну угоду, щоб відновити ситуацію на момент початку вторгнення РФ 24 лютого, коли Росія формально контролювала окупований півострів Крим та неофіційно – частину Донецької та Луганської областей.

"Так само легко, як пан Кісінджер пропонує віддати Росії частину України, він дозволив би забрати Польщу чи Литву. Добре, що українці в окопах не мають часу слухати поради "давоських панікерів". Трохи зайняті, захищаємо свободу і демократію" , - відреагував у Twitter 24 травня радник голови Офісу президента України (ОПУ) Михайло Подоляк.