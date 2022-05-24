США заблокували можливість РФ платити за держборгом у доларах

Міністерство фінансів США оголосило, що не продовжуватиме дію генеральної ліцензії, яка тимчасово дозволяла Росії проводити виплати для обслуговування свого зовнішнього боргу в доларах в умовах санкцій, повідомляє Укрінформ.

Ця вимога набирає чинності в ніч проти 25 травня, зазначається в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті американського Мінфіну.

«Офіс контролю за іноземними активами не відновлюватиме положення Генеральної ліцензії 9C, виданої відповідно до Положення про санкції через зловмисну іноземну діяльність Росії… яка завершує свою дію 25 травня 2022 року о 00:01 за східним часом (о 7:01 ранку по Києву)» , - зазначили у Мінфіні.

Цей крок суттєво ускладнить умови для російської економіки, що зазнає тиску західних санкцій та заморожування активів, розміщених у іноземних банках, і збільшить можливість оголошення Росією дефолту.