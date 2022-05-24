Венедиктова допустила обмін за участю засудженого військового РФ Шишимаріна

Засудженого до довічного ув'язнення російського військового Вадима Шишимаріна можуть залучити до обміну полоненими. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедиктова в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.

"У нас сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різними. Можна обміняти людину після вироків судів. Так, технічно це можливо. Але я не хочу входити до процесів обміну, бо це вже політика та дипломатія" , - зазначила вона.

За словами Венедиктової, Україна у цьому питанні рухатиметься суто в рамках стандартів міжнародного гуманітарного права.

Раніше Солом'янський районний суд Києва засудив Шишимаріна до довічного ув'язнення.

За даними слідства, 21-річний російський контрактник 28 лютого під час відступу свого підрозділу застрелив беззбройного жителя селища Чупахівка Сумської області, яке йшло з велосипедом. Олександр Шеліпов був у цивільному одязі та розмовляв телефоном. Сержантові наказали вбити чоловіка, і він зробив кілька пострілів з автомата.

Підсудний визнав свою провину.