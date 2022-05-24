Венедиктова допустила обмін за участю засудженого військового РФ Шишимаріна

Венедиктова допустила обмін за участю засудженого військового РФ Шишимаріна

Засудженого до довічного ув'язнення російського військового Вадима Шишимаріна можуть залучити до обміну полоненими. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедиктова в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.

"У нас сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різними. Можна обміняти людину після вироків судів. Так, технічно це можливо. Але я не хочу входити до процесів обміну, бо це вже політика та дипломатія", - зазначила вона.

За словами Венедиктової, Україна у цьому питанні рухатиметься суто в рамках стандартів міжнародного гуманітарного права.

Раніше Солом'янський районний суд Києва засудив Шишимаріна до довічного ув'язнення.

За даними слідства, 21-річний російський контрактник 28 лютого під час відступу свого підрозділу застрелив беззбройного жителя селища Чупахівка Сумської області, яке йшло з велосипедом. Олександр Шеліпов був у цивільному одязі та розмовляв телефоном. Сержантові наказали вбити чоловіка, і він зробив кілька пострілів з автомата.

Підсудний визнав свою провину.

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