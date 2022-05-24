Зеленський: вороги перекинули на Донбас всю потугу російської армії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти перекинули на Донбас «всю міць російської армії», повідомляє Новое время.

"Наразі на Донбасі ситуація вкрай складна. Фактично туди для наступу кинута уся потуга російської армії, яка в них ще залишилася. Лиман, Пропасна, Сєверодонецьк, Слов'янськ — окупанти хочуть знищити там усі" , — сказав Зеленський під час традиційного відеозвернення.

Президент додав: російські окупанти чудово розуміють, що ця війна не має сенсу, а стратегічно армія РФ не має шансів.

"Але потрібен час і багато зусиль нашого народу, щоб переламати їхню перевагу в кількості техніки та обладнання" , — зазначив він.

Зеленський говорив, що у російських окупантів у двадцять разів більше техніки на Донбасі, і ЗСУ потрібна потужна зброя. Глава держави також сказав, що росіяни влаштували «бійню» на Донбасі та найближчі тижні війни будуть складними.