Handelsblatt: олігархи РФ мають намір передати свої активи Україні

На останній зустрічі міністрів фінансів G7 міністр фінансів Канади Христя Фріланд повідомила своїм шести колегам-міністрам, що їй телефонують російські олігархи, які знаходяться в західних санкційних списках, і дуже ними незадоволені.﻿ Про це, із посиланням на Handelsblatt, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За словами Фріланд, олігархи критично ставляться до війни Росії проти України, але не можуть дистанціюватися від вторгнення через загрозу репресій з боку Кремля.

Група великих російських бізнесменів, які потрапили під міжнародні санкції, запропонувала пожертвувати значну частину свого статку на відновлення України в обмін на зняття персональних обмежень.

Нагадаємо, Великобританія та інші країни G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Як заявила міністр закордонних справ Ліз трас, це питання знаходиться в стадії обговорення.