США передали Нацполіції 21 бронеавтомобіль і 185 млн доларів

Відділ технічної допомоги правоохоронним органам України (INL) посольства США в Києві надав співробітникам Державної прикордонної служби та Національної поліції України 21 броньований автомобіль і 185 млн доларів фінансової допомоги.﻿ Про це, із посиланням на Twitter IRL, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Як і військові, українські прикордонники й поліцейські мужньо борються проти вторгнення РФ. Відділ технічної допомоги правоохоронним органам надав автомобілі та засоби для їх захисту" , - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Байден підписав закон про надання Україні 40 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку країни.