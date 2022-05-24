Бербок про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: РФ не залишила вибору
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО ніколи не планувався. Проте Росія не залишила їм іншого вибору. Про це, із посиланням на слова міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок під час брифінгу, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
За її словами, Росія змінила ситуацію в Балтійському регіоні, частиною якої колись була.
"У Балтійському регіоні, де ми десятиліттями покладалися на діалог з Росією і регіональне співробітництво, зараз настав поворотний момент в політиці безпеки. Ніколи не планувалося, що Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО, але Росія не залишила їм іншого вибору", - сказала Бербок.
Вона назвала ці дві держави "справжнім надбанням Альянсу". Міністр запевнила, що Німеччина зробить все можливе, щоб підтримати на цьому шляху своїх партнерів.
"Після десятиліть дуже тісної співпраці цей зворушливий історичний крок також означає, що Північна Європа зростає разом з точки зору політики безпеки", - додала Бербок.