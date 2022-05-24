Бербок про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: РФ не залишила вибору

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО ніколи не планувався. Проте Росія не залишила їм іншого вибору.﻿ Про це, із посиланням на слова міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок під час брифінгу, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За її словами, Росія змінила ситуацію в Балтійському регіоні, частиною якої колись була.

"У Балтійському регіоні, де ми десятиліттями покладалися на діалог з Росією і регіональне співробітництво, зараз настав поворотний момент в політиці безпеки. Ніколи не планувалося, що Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО, але Росія не залишила їм іншого вибору" , - сказала Бербок.

Вона назвала ці дві держави "справжнім надбанням Альянсу". Міністр запевнила, що Німеччина зробить все можливе, щоб підтримати на цьому шляху своїх партнерів.