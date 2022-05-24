Міноборони: Литва прийме на реабілітацію українських солдатів

Литва прийме на реабілітацію українських військових, готова організувати різні тренінги та курси для наших солдатів та інструкторів, а також продовжить постачати військову техніку.﻿ Про це заявив Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"У найближчі тижні Литва прийме на реабілітацію українських солдатів. Система охорони здоров'я Литви готова прийняти на лікування поранених солдатів" , - зазначив Анушаускас.

Він також заявив, що Збройні сили Литви готові провести навчання українських саперів і забезпечити підготовлених фахівців індивідуальними засобами розмінування.

"Ми повинні працювати разом, щоб якомога швидше закінчити війну в Україні, і Україні, яка показала свою силу, треба всіляко допомагати. Навчання українських військовослужбовців використанню західної військової техніки в даний час є головним пріоритетом" , - додав міністр оборони Литви.

За словами Анушаускаса, кількість країн, що безпосередньо підтримують Україну, збільшилася ще на чотири - до 47 країн.

США організовують координаційні зустрічі між міністрами оборони країн, що надають допомогу Україні. Під час зустрічей міністри оборони цих країн обговорюють і погоджують свою підтримку України. Наступна така зустріч запланована на 15 червня в Брюсселі.