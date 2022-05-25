На Херсонщині окупанти готуються заборонити українську мову у документах

Окупанти в Херсонській області мають намір заборонити документообіг українською мовою. Про це повідомив призначений окупантами "заступник голови військово-цивільної адміністрації" регіону Кирило Стремоусов.﻿ Про це, із посиланням на Коммерсантъ, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Документообіг буде проводитися виключно російською мовою. Тією рідною мовою, якою спочатку, все життя розмовляла Херсонська область" , - заявив Стремоусов.

Раніше повідомлялося, що колаборанти закликають армію РФ розмістити в Херсонській області військову базу. Поява великої військової частини має стати "гарантією безпеки" і "життєво необхідно" для регіону.