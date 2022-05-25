CNN: Байден закликав "кинути виклик" збройовому лобі в США

Президент США Джо Байден закликав кинути виклик збройовому лобі. Глава Білого дому виступив із заявою після стрілянини в початковій школі в Техасі.﻿ Про це, із посиланням на CNN, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Унаслідок стрілянини загинули 18 дітей і троє дорослих.

"Коли я став президентом, я сподівався, що мені не доведеться робити цього. Але знову ще одна бійня - тепер в Ювалді... І як народ, ми маємо запитати, коли, в ім'я Господа, ми кинемо виклик збройовому лобі. Час діяти" , - сказав він.

Нагадаємо, стрілянина сталася в початковій школі в окрузі Ювалде, Техас. За даними губернатора регіону Грега Ебботта, вогонь відкрив 18-річний учень середньої школи Сальвадор Рамос, який перед цим вбив свою бабусю. Серед постраждалих в результаті атаки - двоє поліціянтів, які прибули на місце події.