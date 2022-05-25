РосЗМІ: колаборанти на Запоріжжі заговорили про входження до складу Росії

Так званий "представник місцевої адміністрації" Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що область нібито хоче бути частиною Росії, повідомляє Українська правда.

Про це заявив колаборант, так званий "представник місцевої адміністрації" Володимир Рогов, якого цитують пропагандистські "РІА Новости".

Рогов заявив, що Запорізька область візьме курс на входження до складу Росії "після повного звільнення від українських націоналістів".

"Майбутнє у Запорізькій області може бути тільки одне - вона має бути у складі Росії, має стати повноцінним суб'єктом Російської Федерації. Нам не потрібні сірі зони, не потрібна Запорізька народна республіка. Ми хочемо бути частиною Росії, як завжди і були раніше протягом сотень років".

Довідка. Володимир Рогов - у минулому соратник Олега Царьова та один із організаторів "антимайдану" у Запоріжжі. У вересні 2014-го в процесі обміну полоненими він опинився в Росії, де регулярно виступав у медіа як голова "Комітету з держбудівництва Новоросії" та лідер руху "Слов'янська гвардія", а також збирав допомогу для "ДНР" та "ЛНР". У березні 2022 року він став називати себе членом "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

Два тижні тому призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ.

У Путіна на це заявили, що Херсонщина має увійти до РФ "так само легітимно, як Крим".