Грози та дощі повернуться в один із регіонів: прогноз на сьогодні

Сьогодні, 25 травня майже по всій Україні сухо, місцями повітря прогріється до +26. При цьому на захід повернуться дощі та грози.﻿ Про це, із посиланням на Укргідрометцентр, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

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Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій країні без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер переважно південний, на Правобережжі північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +8 +10, вдень +19 +24 градусів;

на заході вночі +9 +14 градусів, а вдень +22 +26;

у східних областях вночі +6 +9, вдень +19 +21 градусів;

на півдні країни вночі +9 +13 градусів, а вдень +19 +24;

у центральних областях вночі +7 +9, вдень +20 +26 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +25, вночі +8 +10 градусів.