ПриватБанк попередив про ще одну схему шахрайства

ПриватБанк попередив українців про чергову шахрайську схему. Прикриваючись виплатою допомоги від держави, злочинці намагаються викрасти особисті та фінансові дані громадян, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними служби безпеки банку, шахраї почали поширення через соцмережі фейкового повідомлення про термінову "перевірку карт" під приводом виплати допомоги від держави. У повідомленні шахраї пропонують клієнтам для "перевірки" карти перейти за посиланням на фішинговий сайт для розкрадання фінансових даних.

"ПриватБанк в черговий раз нагадує клієнтам про те, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно через офіційні канали. Якщо ви отримали повідомлення про подібні фейки, ні в якому разі не можна переходити за посиланням на шахрайські ресурси" , - йдеться в повідомленні.

Банк вже звернувся до правоохоронних органів з приводу зупинки роботи та ліквідації цього і подібних шахрайських ресурсів.