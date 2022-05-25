Південна Корея і США запустили ракети у відповідь на провокації КНДР

Південна Корея і США запустили свої ракети у відповідь на випробування балістичних ракет КНДР. Крім того, країни підняли свою авіацію.﻿ Про це, із посиланням на Yonhap, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

У відповідь на провокаційні пуски балістичних ракет були проведені навчання авіації Elephant Walk і спільні пуски ракет класу "земля-земля" США і Республіки Корея.

Південна Корея запустила ракету "Хенму-2", А США - один снаряд ATACMS у бік Японського моря.

За інформацією агентства, це було зроблено для "запобігання подальших провокацій" і "демонстрації можливості негайного ураження" з боку союзних сил.

Elephant Walk-навчання авіації, при яких винищувачі виходять на злітну смугу для перевірки готовності до процедур перед зльотом.

Нагадаємо, у середу КНДР провела пуск трьох балістичних ракет. За оцінками Сеула, одна з них була міжконтинентальною. Візит президента США Джо Байдена завершився напередодні.