ОВА: окупанти завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу

Вранці 25 травня російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області, пошкоджено промислове підприємство, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог завдав трьох ракетних ударів по Кривому Розі. Потрапили в промислове підприємство. Серйозні руйнування".

За словами глави ОВ, інформація про постраждалих уточнюється.

Крім того, у Криворізькому районі окупанти знову обстріляли з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади.

Люди не постраждали. Місто Апостолове частково без світла.