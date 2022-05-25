ОГП: з початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 238 дітей

Станом на ранок 25 травня більше ніж 671 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

За офіційною інформацією 238 дітей загинуло та понад 433 поранено. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 149, Київській - 116, Харківській - 104, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель 11-річної дівчинки через обстріл військами РФ 25 лютого Чугуївського району Харківської області.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілів окупантами м. Маріуполь Донецької області загинули троє підлітків 14, 15 та 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1848 закладів освіти, 173 з них зруйновано повністю.