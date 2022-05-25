Китай закликав припинити вогонь і допомогти в експорті українського зерна

Міністр закордонних справ Китаю Ван І висловився за створення "зеленого коридору" для експорту зернових з України і закликав припинити вогонь, повідомляє Ділова столиця.

Про це Ван І заявив під час відеоконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, повідомляє CGTN.

За словами міністра, Пекін готовий проводити консультації з цього питання з усіма зацікавленими сторонами.

"У ситуації, що склалася, міжнародне співтовариство має сприяти якнайшвидшому припиненню вогню, сприяти створенню "зеленого каналу" для експорту зернових з України" , - заявив він.

Він також стверджує, що "Китай не може залишитися осторонь під час вирішення важливих проблем, що викликають підвищену увагу у світовій громадськості".