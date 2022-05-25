Розвідка Британії: морська блокада РФ продовжить тиснути на глобальні ціни на продукти

Морська блокада українських портів, яку РФ здійснює від початку війни, вже призвела до глобального зростання цін і продовжить чинити тиск на них, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки про війну, який публікує Міноборони Британії.

Відзначається, що від початку війни значна активність торговельного судноплавства з та до Одеси була відсутня, а подальша морська блокада Росії чорноморських портів України перешкодила комерційному судноплавству здійснювати операції у цьому районі.

Механізми сухопутного експорту України з високою ймворіністю навряд чи замінять дефіцит судноплавних потужностей, спричинений російською блокадою, відзначається у зведенні. У результаті значні поставки українського зерна залишаються в дефіциті без змоги бути експортованими.

"Бойові дії вже створили непрямий тиск на глобальні ціни на зерно. У той час як загроза морської блокади Росії продовжувати перешкоджати доступу комерційного судноплавства до українських портів, дефіцит пропозиції, що виникає у результаті, призведе до подальшого зростання цін на багато основних продуктів" , - заявили у британській розвідці.

Країни Групи семи обговорюють між собою, як можливо розблокувати експорт зерна з України, а ЄС вже запропонував план підтримки експорту української сільськогосподарської продукції.

В уряді Німеччини заявили, що працюють над створенням "зернового залізничного мосту" з Україною.

Тим часом, Кремль звинуватив Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи.