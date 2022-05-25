Влада острова Джерсі проводить розслідування проти Абрамовича

Влада острова Джерсі проводить широкомасштабне попереднє розслідування щодо стану Романа Абрамовича. Серед іншого, вони намагаються з’ясувати, чи допоміг діловий партнер мільярдеру ухилитися від санкцій Британії, повідомляє Новое время.

Влада офшорного острова Джерсі проводить розслідування щодо російського олігарха Романа Абрамовича, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Розслідування ведеться для того, щоб визначити, чи отримав Абрамович якісь зі своїх активів незаконним шляхом. Зокрема, воно стосується того, як російський олігарх Абрамович купував нафтові компанії в 1990-х роках.

Також слідство намагається встановити, чи робив російський олігарх спроби приховати активи від санкцій західних країн, зокрема від Британії.

Зазначається, що останніми роками Абрамович розмістив більшу частину своїх активів саме у юрисдикції цього острова.

Поки розслідування перебуває на ранній стадії, влада ще нікого не звинувачувала у правопорушеннях.

Нагадаємо, що в середині квітня в офшорній зоні Джерсі, яка входить до британської юрисдикції, заморозили активи російського олігарха Романа Абрамовича на $7 млрд.