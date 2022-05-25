ОВА: росіяни вдарили ракетами по Краснопіллі Сумської області

В ніч на 25 травня росіяни зі своєї території вдарили ракетами по Краснопіллю Сумської області. Півселища залишилося без світла, зруйновані близько двох десятків будинків, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

"Близько першої години ночі з території Росії ворог випустив ракети по нашому Краснопіллю. Пуск, попередньо, був з літака, який не перетинав державний кордон.Постраждали будинки мирних мешканців Краснопілля. Пошкоджені близько 20 будинків та ЛЕП. Половина селища лишилась без електроенергії" , - написав Живицький.

Попередньо, за його інформацією, загиблих внаслідок обстрілів немає.

Фото: російські війська вдарили по Сумській області (t.me/Zhyvytskyy

Нагадаємо, вчора надвечір російські війська знову обстріляли прикордоння Сумської області. Били в бік населеного пункту Бояро-Лежачі та Товстодубове.

Також ворог відкривав вогонь по селу Мезенівка Сумської області. Під обстріл потрапили стара господарча будівля та житловий масив.