ОВА: росіяни вдарили ракетами по Краснопіллі Сумської області
В ніч на 25 травня росіяни зі своєї території вдарили ракетами по Краснопіллю Сумської області. Півселища залишилося без світла, зруйновані близько двох десятків будинків, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
"Близько першої години ночі з території Росії ворог випустив ракети по нашому Краснопіллю. Пуск, попередньо, був з літака, який не перетинав державний кордон.Постраждали будинки мирних мешканців Краснопілля. Пошкоджені близько 20 будинків та ЛЕП. Половина селища лишилась без електроенергії", - написав Живицький.
Попередньо, за його інформацією, загиблих внаслідок обстрілів немає.
Нагадаємо, вчора надвечір російські війська знову обстріляли прикордоння Сумської області. Били в бік населеного пункту Бояро-Лежачі та Товстодубове.
Також ворог відкривав вогонь по селу Мезенівка Сумської області. Під обстріл потрапили стара господарча будівля та житловий масив.