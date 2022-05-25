ОВА: окупанти відключили мобільний зв'язок у Мелітополі

У Мелітополі окупанти відключили стільниковий зв'язок, зокрема, через передислокацію військової техніки РФ. Про це з посиланням на місцевих повідомляє﻿ Запорізька ОВА.

Зазначається, що напередодні проспектом Мелітополя велика колона військової техніки пішла на Херсонський напрямок. Крім того, окупанти встановили в місті додатковий блокпост: виставили автоматників, військові машини та вибірково перевіряють авто.

Проблеми зі зв'язком почали фіксувати також у Бердянську. За повідомленням місцевих, росіяни глушать зв’язок практично по всій окупованій території. Також є проблеми з інтернетом.