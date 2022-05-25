У військових адміністраціях розповіли про ситуацію в областях

Російські війська завдали ракетних ударів по Сумській області, Кривому Рогу та Запоріжжю, вранці 25 травня окупанти почали наступ на Сєвєродонецьк Луганської області, тривають бої у Лимані Донецької області, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані обласних військових адміністрацій станом на 8:00 25 травня.

У Сумській області був артобстріл з території Росії та ракетний авіаудар з літака, який не перетинав державний кордон, – запуск був з території ворога. Постраждали близько 20 будинків мирних мешканців Краснопілля та ЛЕП. Половина селища лишається без електроенергії. Поранених, за попередніми даними, немає.

На Дніпропетровщині ворог завдав три ракетних удари по Кривому Рогу і влучив у промислове підприємство – воно має сильні руйнування. Інформація про постраждалих уточнюється. Також росіяни знову обстріляли Широківську та Апостолівську громади, що на межі з Херсонщиною. Апостолове частково без світла. Люди не постраждали.

Запорізька область: зранку російські війська запустили чотири крилаті ракету по Запоріжжю. Одну з них збила протиповітряна оборона. На даний час на місці події працюють відповідні служби і обстежують уражену територію.

Харківщина: в Харкові ніч минула з поодинокими обстрілами, постраждалих немає. Протягом доби по області внаслідок обстрілів четверо поранених (м. Дергачі – 1 особа; Ізюмський район: с. Савинці та с. Шевченкове – 3 особи). У Дергачах 1 людина загинула.

У Луганській області тривають жорстокі бої за Сєвєродонецьк, росіяни постійно стріляють з мінометів. Зруйновані 2 будинки в Сєвєродонецьку, по 4 – в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по 3 – у Золотому та Тошківці, по 2 – в Катеринівці та Нирковому, 1 – в Гірському. Зранку за підтримки артилерії російські окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк. За добу в області – 6 загиблих, 8 поранених цивільних.

У Донецькій області ситуація гостра, але контрольована ЗСУ. Є ускладнення на Лиманському напрямку ­­– бої вже точаться у самому Лимані. Авдіївку та лінію фронту навколо міста росіяни обстрілювали всю ніч, було багато "прильотів", які спричинили пожежі. Попри вкрай тяжкі обстріли й атаки, тримаються Вугледар, Мар'їнка і Красногорівка. За добу в області ­– 12 загиблих, 10 поранених цивільних.

На Миколаївщині ввечері та вночі знову від обстрілів страждала Широківська громада. Пошкоджень і потерпілих немає, обстріли були за межами населених пунктів. Вночі ворог також обстріляв Миколаїв з РСЗВ "Смерч". Інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється.

Внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади зруйновано житлові будинки та цивільні гаражі. Постраждалих немає. Також були обстріли в с. Лимани Галицинівської громади. Данні щодо постраждалих уточнюються. Удень та вночі обстрілювали Березнегуватську громаду. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає. Внаслідок обстрілу Шевченківської громади відбулося загоряння приватної автівки.

У Херсонській області окупанти продовжують активні бойові дії. Минулої доби на території області було багато вибухів, обстрілів та зафіксовано декілька вертольотів і винищувачів. Після вибухів у другій половині дня стався збій у роботі мобільних операторів, весь день вони працювали з перебоями.

Стабільно тяжка ситуація в окупованих населених пунктах колишнього Високопільського, Великоолександрівського, Нововоронцовського та Білозерського районів.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях.