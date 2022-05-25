Шредер відхилив пропозицію увійти до ради директорів "Газпрому"

Колишній канцлер Німеччини Герхарл Шредер відхилив пропозицію російського Газпрому увійти до ради директорів компанії, повідомляє Новое время.

Таку заяву він зробив 24 травня у своєму Linkedin.

За словами колишнього канцлера, він «уже давно» заявив Газпрому, що не зацікавлений у цій посаді.

"Я давно відмовився від своєї кандидатури до ради директорів Газпрому. Я також повідомив про це у компанію" , — написав Шредер.

Інфографіка: LinkedIn \ Gerhard Schröder

Джерела, пов’язані з колишнім канцлером Німеччини, підтвердили справжність поста Шредера виданню DW .

Заяву про відмову з посади в Газпромі Шредер зробив на тлі інформації, що з’явилася в ЗМІ, про його включення до списку кандидатів у раду директорів російської компанії.

Нову раду директорів компанії буде обрано 30 червня на загальних зборах акціонерів.

20 травня стало відомо, що голова ради директорів Роснефти, колишній канцлер Німеччини та давній приятель російського диктатора Володимира Путіна Герхард Шредер йде зі своєї посади.