Генштаб: за добу Росія втратила 100 військових в Україні

Генштаб: за добу Росія втратила 100 військових в Україні

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 25 травня орієнтовно склали:

  • особового складу  - близько 29450 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1305 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3213 (+19) од,
  • артилерійських систем – 606 (+0) од,
  • РСЗВ - 201 (+0) од,
  • засобів ППО - 93 (+0) од,
  • літаків – 206 (+1) од,
  • гелікоптерів  – 170 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 491 (+11),
  • крилатих ракет - 112 (+0),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2217 (+5) од,
  • спеціальної техніки - 44 (+1).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському напрямку.

Дані уточнюються.

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