Генштаб: за добу Росія втратила 100 військових в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 25 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29450 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1305 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3213 (+19) од,
- артилерійських систем – 606 (+0) од,
- РСЗВ - 201 (+0) од,
- засобів ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 206 (+1) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 491 (+11),
- крилатих ракет - 112 (+0),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2217 (+5) од,
- спеціальної техніки - 44 (+1).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському напрямку.
Дані уточнюються.