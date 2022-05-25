Глава Мінфіну запропонував скасувати податкові пільги

Всі податкові пільги, введені з початку війни, необхідно скасувати. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для бізнесу зроблено достатньо, заявив Марченко під час телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Він обґрунтував це тим, що уряд потребує грошей для фінансування армії.

"Вважаю, що треба повернути всі податки до довоєнного рівня. Бізнесу ми допомогли, тепер треба допомогти державі, яка фінансує армію" , - заявив Марченко.

Як повідомлялося раніше, Верховна рада дозволила перехід бізнесу з оборотом до 10 млрд гривень на єдиний податок за ставкою 2%. Крім того, були скасовані всі митні платежі, в тому числі для ввезення автомобілів громадянами.