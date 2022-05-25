Титано-магнієвий комбінат Фірташа повернули до держвласності

Верховний суд 23 травня підтвердив рішення попередніх інстанцій, за якими цілісний майновий комплекс Запорізького титано-магнієвого комбінату повернуто у власність держави, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Таким чином суд погодився з доводами прокурора та представника Фонду державного майна України, як позивача, які були наведені в ході судового розгляду, та відмовив у задоволенні касаційної скарги компанії Толексіс Трейдінг Лімітед. ( Кіпр). На сьогоднішній день рішення Касаційного цивільного суду є остаточним – майновий комплекс повернуто у власність держави», – йдеться у повідомленні Антикорупційної прокуратури.

Суди за повернення ЗТМК у державну власність тривали з 2016 року.

Рішення Касаційного господарського суду у складі Верховного суду є остаточним.

Нагадаємо, що Центральний апеляційний госпсуд 30 листопада підтвердив рішення першої інстанції про повернення 49% акцій ТОВ «Запорізький титаномагнієвий комбінат» у сферу управління Фонду держмайна України. У Фірташа тоді заявили, що заперечуватимуть згадане рішення суду у Верховному суді.

ЗТМК – єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану. Його проектна потужність - 20 тис. т на рік, проте через зношування виробничих фондів підприємство в даний час може випускати 10 тис. т губки. Держава має 51% акцій ТОВ ЗТМК.